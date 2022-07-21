叫他第1名！台南市七股區溪南里長黃榮輝，是台南首位服務44年、11屆資歷的資深里長。從38歲當里長一路連任到82歲，黃榮輝說，印象最深的是溪南里地勢低窪，每遇大雨就淹水，一淹水，他就忙於疏散老人到自己家避難，後來政府才規畫有集中安置據點。

黃榮輝今天獲市長黃偉哲表揚，他說，里長一做44年，今年確實有考慮退休，但里民都鼓勵他繼續服務，聽久了也是頗感捨不得，畢竟都服務大家這麼久了。他說，早年村里長都沒什麼人要當，他幾乎都是同額競選，但這2、3屆來，開始有人出來挑戰，但他仍憑著長年服務基礎，屢戰屢勝。

黃榮輝說，里長職責是服務鄉親，「只要里民有事相找，我一定服務到底。」任內遇過形形色色的事情，雖偶爾會感覺不輕鬆，但只要能幫忙里民，就覺得有意義。

他說，溪南里地勢低窪，淹水頻傳，他一聽到雨聲就開始煩惱，早年若遇水災，就把自家當避難所，挨家挨戶協助疏散老人並接到自家安置，還需準備大家的飲食，直到後來政府統一安置，他也仍會幫忙送餐。他說，對政府最大的期許就是把排水做好，讓鄉親免於淹水之苦。

台南市政府民政局今天舉行「111年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，表揚144位優秀里長、民政人員，以及資深里鄰長。黃偉哲表示，正因為有里鄰長、民政人員在地方第一線服務與奉獻，才能讓台南市更進步，也讓市民能夠感受到被照顧、被傾聽。

黃偉哲也說，立法院今年已通過將里長「事務補助費」從每月4萬5000元調整至5萬元，而鄰長更屬義務性榮譽職務，肩負的工作絕不只是發選舉通知單，而是在政府服務扮演重要角色，尤其這2、3年防疫工作，里鄰長都非常辛苦，希望藉由表揚活動，代表全體市民對里鄰長及民政人員的付出，表達感謝。

今天表揚大會中，最資深且最年長的鄰長為大內區大內里第2鄰康江城、白河區關嶺里第2鄰吳文鎮、後壁區侯伯里第2鄰廖朝立、玉井區三和里第2鄰陳明精、南區省躬里第1鄰蘇荖等5位鄰長，皆服務里民超過一甲子。