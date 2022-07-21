「2022 全國兒少陶藝獎」即日起在陶博館1樓陽光特展室，展出104件以「童話故事」為創作題材的陶藝作品，巧思百變的造型與主題詮釋，具象傳遞來自全國高中職以下學子們的無限創意，展期至8月14日。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長張啟文表示，「全國兒少陶藝獎」是國內最具規模的兒童及少年陶藝競賽，以全國為徵件範圍，來自各地兒少好手以手作陶切磋技藝，成為不少青年陶藝創作生涯的起點。

今年主題「童話故事」激發無邊際的想像世界，投件作品多元，有採自成語故事、遠古傳說、習慣風俗，還有探索自我內心的情感，更有表達對近年疫情的關心。不論取材、構圖、造型的想像、捏塑的手法及作品布局陳設，都可見學生們綻放豐沛創作能量和耀眼藝術光彩。

今年並首創專為國小學童設立的「平面彩繪類」，第一階段吸引全國2873件作品踴躍競圖，36件作品經初審脫穎而出，入選經第二階段實體釉下彩繪課程，自簡單徒手彩繪踏入陶藝世界，將純白的陶盤搖身一變成生動活潑的故事畫面。

國小低中年級組首獎的葉海玄《桃太郎出戰大病毒》，以及國小高年級組銀獎的鄭惟心《祥風時雨：現代媽祖婆與大道公傳奇》，運用想像發揮桃太郎、媽祖、大道公的神力，趣味傳遞阻擋疫情散播的願望，令人印象深刻。