民進黨桃園市長參選人林智堅表示，新婚時很常跟妻子一起回桃園娘家看親戚，第一次吃當地鵝肉店，就是妻子帶他來的。林回憶當晚情景，一走進店裡就感受到濃濃的台灣味，讓他印象深刻又喜歡；白斬鵝肉、滷肉飯都是他的最愛，也令他深感桃園是一個充滿美食小吃文化的城市。此文湧入1.3萬人按讚，引發許多網友迴響。

林智堅昨日（20）在臉書發文，刊出他與當地議員參選人一同品嚐小吃的合照。內文表示，想起他剛結婚時，很常與妻子一起回桃園娘家看親戚，第一次吃這間鵝肉店，就是妻子帶他來的。

林智堅回憶，那天來的時間是晚上，印象很深刻，高朋滿座、非常熱鬧，一走進店裡就感受到濃濃的台灣味，他很喜歡，白斬鵝肉、滷肉飯都是他的最愛。後來每次跟妻子回桃園娘家，他都主動跟妻子說，今天晚餐來吃這家鵝肉店好不好？林強調，桃園是一個充滿美食小吃文化的城市，他也跟在地人士請教桃園美食名單，筆記下來，下次行程空檔，就可以用美食補充能量。

此文獲得1.3萬人按讚、逾1000則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「智堅，看看燦哥的職業傷害」、「小智市長吃飽飽才有力量衝衝衝！加油！」「支持林智堅穩上的啦」、「新竹市民都看到桃園好吃好玩的觀光景點！找時間去消費！！讚！讚！小智市長！」「這家鵝肉真的很好吃！小智真內行，加油！」