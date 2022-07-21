大聯盟剛結束明星賽，激烈下半季賽事即將展開，而年度獎項競爭更加火熱，最近聯盟官網公佈上半季賽揚獎票選領先者，其中有39位專家進行投票，光芒先發左投麥克拉納漢(Shane McClanahan)在美聯領先群雄，國聯則是馬林魚阿坎塔拉(Sandy Alcantara)，而拿下ESPY年度最佳MLB球員的大谷翔平獲得1張第1名選票。

These are the Cy Young leaders heading into the second half https://t.co/TmA5Xpf4Sg — Berkley Bear (@BerkleyBearNews) July 21, 2022

上半季正式結束，幾位強投已拿下超過10勝戰績，但想獲得專家青睞可不是光用勝場數就有用，光芒25歲投手麥克拉納漢目前在美聯票選暫居龍頭，從39位專家手中豪奪34張第1名選票，身為聯盟二年級生的他初生之犢不畏虎，目前戰績10勝3敗，自責分率僅1.71、每局被上壘率0.80，都高居聯盟首位，被打擊率.176則排美聯第1，昨天也在明星賽先發出場。

此外他110.2局中能火飆147次三振，相信此數據也是專家一大考量，而美聯能威脅他的有太空人老將韋藍德(Justin Verlander)，他拿下3張第1名選票，今年已39歲的他動了韌帶重建手術後復出，卻投出令人驚艷成績，拿下12勝3敗，自責分率1.89、每局被上壘率0.88、被打擊率.194，109.1局中穩穩送出108K，暫居勝投王的他仍有機會。

馬林魚先發阿坎塔拉(美聯社資料照)

接著美聯3到5名依序是白襪希斯(Dylan Cease)、藍鳥馬諾亞(Alek Manoah)及同隊的高斯曼(Kevin Gausman)，備受矚目的大谷未在前5，但出色表現仍吸引到1張第1名選票。國聯領先者為馬林魚阿坎塔拉，他奪下26張第1名選票，目前取得9勝4敗，自責分率1.76、每局被上壘率0.90，138.1局累積123次三振，明星賽前已連13場至少投滿7局。

國聯第2是釀酒人王牌柏恩斯(Corbin Burnes)，他拿下7勝4敗，自責分率2.14、每局被上壘率0.90，113.2局飆出144次三振，近況也很不錯，3到5名是勇士王牌左投佛萊德(Max Fried)、道奇11勝0敗岡索林(Tony Gonsolin)、巨人左投羅棟(Carlos Rodon)。而道奇柯蕭(Clayton Kershaw)表現也不錯，下半季就看能否扭轉局勢了。