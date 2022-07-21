戴佩妮把想說的話寫在歌手，希望用音樂陪伴大家。（妮樂佛X仁仁娛樂提供）

戴佩妮今舉辦新專輯視訊記者會。（妮樂佛X仁仁娛樂提供）

「金曲歌后」戴佩妮暌違6年發片，今（21日）舉辦新專輯《被動的觀眾》視訊記者會，由於新歌〈鬧劇〉、〈背信者〉、〈後果自負〉皆為悲傷情歌，令人好奇她的婚姻狀態是否亮紅燈？她笑問專輯記者會怎麼變成澄清大會？表示自己跟老公結婚8年、在一起已經超過10年了，兩人感情「很好啊」，一直都是老樣子，「就一起慢慢變老」。

戴佩妮受疫情影響發片延期，目前人在大陸辦理工作證，她分享心情「第一次發片人不在台北，滿忐忑的」，希望返台後趕緊把原本取消的專輯活動再辦起來，也希望大家有被她的新專輯陪伴到。她的老公西米露人在台北，被問是否小別勝新婚？她害羞說「我這次離開他，他有特別把想我掛在嘴邊」，透露老公會傳簡訊「想妳」，而且這次「頻率比較高」。

談到專輯中的創作，戴佩妮表示，從上張專輯就很少寫自己的事，〈被動的觀眾〉是5年前寫的，不是單一事件，而是很多事累積下來，以致她覺得開啟了一個被動模式，「我是一個比較不懂得怎麼愛自己的人，在乎別人多過自己開不開心，多少有精神層面的不建康，所以應該斷捨離，梳理我自己。」〈鬧劇〉是她身旁朋友閃婚閃離的故事；〈後果自負〉則是一個很尊敬的姊姊命題作業。

至於為何這麼久沒出來，她坦言2020年之前每年發一張專輯、很多工作商演，本來就計劃好了要出國留學，她原本想去倫敦上裁縫課，一圓服裝設計的夢想，沒想到碰上疫情沒去成，讓她期待落空，而疫情發生後她被迫休息，卻覺得精神層面上難休息。

她坦言這五年來確實面臨低潮，回首過去有感於人與人的關係失衡，缺乏信心跟信任感，讓她一直否定自己，多少有一點精神上不健康，應該要斷捨離。而她過去曾因為暈眩症昏倒，疫情期間又再度復發，所以她坐在鋼琴前寫下〈背信者〉，指的是「我是自己身體的背信者」，不過她說有看醫生也已經好了。

她認為，疫情是一個很考驗免疫力的戰爭，所以她比以前更注重健康跟免疫力，一星期會去戶外一次，跑步也好、快走也好，讓自己有運動量、代謝很好。她也把想說的話寫在歌中，希望可以用音樂陪伴大家。