28歲陳姓女山友獨攀南湖大山，昨天行經陶塞山屋附近摔落200公尺深谷無法動彈，所幸附近山友及時發現，將她拉上路徑通報救援，搜救人員今天中午順利將人吊掛下山送醫。
花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民今天接受中央社記者訪問指出，陳姓女山友19日獨自從思源啞口入山前往南湖大山，20日行經陶塞山屋附近不慎摔落邊坡，現場附近山友看見她摔落，立即上前救援。
報案山友向消防局表示，有一女山友掉落200公尺深谷，經現場2名山友協力救援，將女子拉上路徑，女子意識清楚，但無法行走，便通報消防人員救援，女子由2名協作員陪同等待救援。
朱哲民表示，今天上午派遣6名地面人員搭乘空勤直升機降落在南湖東峰上圈谷，步行2小時後接觸傷患，初步確認疑因腰椎嚴重受傷，導致身體無法動彈，所幸意識清楚，經固定後移動到吊掛處，由空勤協助吊掛下山。（編輯：陳仁華）1110721
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。