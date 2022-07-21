越南籍阮男向蔡男及「阿勇」共借30萬元賭博，輸到精光，蔡雇男子「阿協」催討債務，找人將阮男關在太平區10天仍討不到錢，改由「阿操」等人押往大里區拘禁毆打、恫嚇要剁拇指，阮不堪連遭虐打11天，竟持刀刺胸自殘，並被逼聯繫家人還債，經家屬求助報警查獲。台中地院依教唆私行拘禁罪判蔡徒刑8月，可上訴。

阮男在2020年6月底、7月初間在中市太平區1處賭場，向蔡男借20萬元、「阿勇」借10萬元，當天就輸到精光。46歲蔡男以日薪5千元雇用越南籍「阿協」追討賭債，「阿協」等人7月6日到賭場抓走阮，帶到太平區1處房屋拘禁，找人輪流看守10天，仍要不到錢。

越南籍男子「阿操」向蔡男允諾，可在一周內討回錢，夥同3名同鄉將阮押往大里區1處房屋拘禁，對阮群拳打腳踢、持棍揮打，並恫嚇：「不還錢，就剁斷拇指」。

阮因無法忍受長期遭虐打，撿起一旁刀子刺進胸口自殘，「阿操」等人才停手，就逼他以手機登入臉書與家屬聯繫，威脅籌款匯款錢償債。

阮家屬向駐台北越南經濟文化辦事處人員求助報警，台中地檢署指揮刑事局及彰化警方在同年7月31日晚間到大里拘禁處所搜索查獲。

阮脫困時，頭部有外傷、左側氣胸及背部挫傷等傷勢，並指控，他遭監禁後每天被打，他受不了才拿刀子刺自己胸口，還被逼迫與家人聯繫匯款還債。

蔡男到案坦承叫人討債，但沒有限制阮的行動自由，在拘禁處可自由進出，也沒叫人毆打及恐嚇，但他在法院審理時改稱，有跟「阿操」說，不能讓阮出去，也不能讓其他債主帶走，才討得到錢。

「阿操」等人供稱，蔡男交代說，阮沒還錢，就不可以走，還要求他打電話到越南，向家屬討錢。

法官以蔡男不以正當途徑解決債務糾紛，唆使他人拘禁歐逮，並否認犯行，也未與阮調解，依唆使私行拘禁罪判有期徒刑8月。