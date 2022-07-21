通膨現蹤全球各國，國內也深受其害，中央銀行為穩定國內物價，今年已連續2季分別升息1碼及半碼，惟為兼顧民眾利息負擔，青安貸款現行利率按基準利率減少調升半碼，加上今年上半年房屋交屋潮，剛性自住需求進場，帶動5月份5大銀行新增房貸金額衝高，青安貸款亦隨之倍增，5月撥貸金額102.7億元，創下近4年半來最高。

為減輕無自有住宅購屋成家之房貸資金壓力，自99年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款(下稱青安貸款)，深受民眾青睞，目前第5度延長至今(111)年底。青安貸款開辦以來陸續放寬條件，105年貸款額度由500萬元提高為800萬元，加上利率降低，致核貸金額達1762億元高點，而106年至110年房價走升，各大商銀房貸利率維持低檔，青安貸款需求逐年下降，110年為646億元；觀察平均每戶貸款金額，105年以前各年平均為363萬元，貸款額度提高之後，年平均為471萬元，增加109萬元。開辦迄今年5月底共協助32.4萬戶購屋，核貸總額達1兆3294億元。

受到全球通膨壓力升高影響，中央銀行為穩定國內物價，今年已連續2季分別升息1碼及半碼，惟為兼顧民眾利息負擔，青安貸款現行利率按基準利率減少調升半碼，調整後，機動利率一段式為1.65%，二段式第1-2年為1.44%，混合式利率第1年為1.62%，並優惠至本年底止。由於今年上半年值新完工房屋交屋潮，加上升息預期，激勵部分剛性自住需求進場，帶動5月份5大銀行新增房貸金額衝高，青安貸款亦隨之倍增，5月撥貸金額102.7億元，明顯高於近2年月均值(56億元)，為107年1月以來首見超過百億元水準。