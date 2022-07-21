Aesop肌膚調理凝露【形象圖】。（Aesop提供）

頂級保養Aesop臉部肌膚調理＋系列的產品之一的「肌膚調理凝露」特別為油性肌膚類型或炎熱潮濕氣候所研發，擁有足夠的保濕力、又能平衡和提升肌膚健康的配方。如蜜般晶瑩的質地帶來美好的霧面光澤和輕盈的使用感受，同時溫柔地包覆與支撐肌膚。

Aesop於2003年推出此款產品，一開始它被設計為週間加強保養使用，因此成分濃縮密度高。為了維持淡黃色晶透質地，製作過程的複雜度也相對更高。除了高濃度的有效配方的調和外，每一批的天然精油，都跟紅酒一樣不全然相同，且沒有添加酒精幫助配方穩定，因此實驗室每次只會生產550公斤，在這之前會先製作1公斤的樣品進行測試，從2003年至今都是如此。

肌膚調理凝露能舒緩肌膚不穩定的現象、均勻並提亮膚色，使用上可以做為保濕精華液每日使用，或是做為周間加強保養、按照肌膚需求使用。請以手心的溫度溫柔化開後按壓在臉上，待其吸收呈現霧面效果。

針對不同膚質，Aesop也特別給出調和建議，乾性、熟齡肌膚，可以使用肌膚調理凝露加上數滴大馬士革玫瑰精露，能緩解肌膚乾燥，也適合夏天晚上習慣開冷氣睡覺的人。取出五十元硬幣大小的肌膚調理凝露，滴入2至3滴精露後於手心溫熱調和，當作日常精華液保養，夏季白天可以1至2滴精露即可；中性肌膚在使用上，可以將肌膚調理凝露搭配藍甘菊保濕面膜，能給予肌膚立即有感的保濕、提亮及舒緩。各取五元或十元硬幣大小，於手心調和後敷在臉上20分鐘，也可以當成晚安面膜，不需洗掉；混和、油性膚質，可以使用肌膚調理凝露以及煥采滋潤精露的組合，可以改善肌膚油水平衡、代謝多餘油脂。取出五十元硬幣大小的肌膚調理凝露，滴入1至2滴精露後於手心溫熱調和，當作日常精華液保養。

調理痘痘、粉刺困擾，則搭配使用肌膚調理凝露、控油、煥采滋潤精露，取出十元硬幣大小的肌膚調理凝露，搭配五元硬幣大小的控油、滴入1至2滴精露後於手心溫熱調和，當作日常精華液保養，如果擔心白天用太油，晚上再加入煥采滋潤精露即可，白天就肌膚調理凝露控油。