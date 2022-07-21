台東縣池上鄉萬安國民小學創校77年以來無活動中心，台東縣政府與池上鄉公所合作爭取1337萬餘元經費，並於21日舉行活動中心興建工程動土祈安典禮，預計明年2月完工；除了提供學童舒適的室內空間，也讓師生活動、鄉民集會時免受風吹日曬之苦。
動土典禮於21日由縣府教育處長林政宏、池上鄉公所祕書潘正寅、議員楊清順、萬安國小校長鄭漢文及地方人士共同持鏟。林政宏表示，學校師生將有優質、舒適的活動空間，也造福社區居民集會時免受日曬，另外，這也是縣府及鄉鎮公所共同合作最佳的典範。
萬安國小自1945年創校以來，除校舍以外長期缺乏活動中心，為提供學生課業學習外的多元活動，並增加室內活動空間，縣府與池上鄉公所合作爭取花東計畫經費，並由公所自籌223萬餘元，總經費共1337萬餘元。
除了提供學校師生更充足的活動空間，為了擴展使用效益，在不影響學生的情況下，活動中心也將作為鄉務及辦理宣導活動使用，並適度開放民眾運用，透過多元面向活化的模式，達到硬體資源利用的最大化。
縣府教育處說明，此次建築設計理念，以半戶外空間主軸的廊道，串聯室內外空間，藉以營造動態感，並結合風雨球場功能，便利各項活動辦理及學生戶外教學使用。建物色系配合池上地景氛圍，以暖色系淺褐及米白的大地色彩為主，除融合於自然環境外，同時兼具池上人「親和」及「好客」的意象。
池上鄉長張堯城指出，萬安國小活動中心興建，不僅提供給學校師生優質空間，更透過社區化運作模式，讓活動中心成為池上鄉親凝聚與互動的場所。
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