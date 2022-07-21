28歲男星王嘉爾2014年以韓團GOT7成員出道，近年常回到大陸參加綜藝節目，最近他到泰國表演，跟隨他的粉絲上傳一支影片，可見他從停車場走出後便立刻朝等待他的粉絲跪下行大禮，跪拜了約15秒鐘，助理、工作人員想拉他起來都被他阻擋，影片流出後引發熱議。

王嘉爾今年初跟女團(G)I-DLE大陸籍成員宋雨琦傳出緋聞，第一時間王嘉爾的團隊便發聲明否認，更揚言提告。最近利物浦與曼聯在泰國舉行友誼賽，請來王嘉爾擔任開場前的演唱會「Red World Opening Live Jackson Wang – Magic Man」嘉賓，引來大批粉絲追逐，而王嘉爾剛到泰國的首日，人山人海粉絲接機的畫面還登上各大新聞版面，可見人氣之旺。

王嘉爾向等待他的泰國粉絲跪下感謝。（圖／翻攝自秒拍）

王嘉爾到了泰國後，不只參加了演唱會，還受邀參加時尚品牌的活動，與其他泰國演員與模特兒同框，期間有網友拍到，王嘉爾結束派對活動後身穿一身黑現身停車場，染了一頭金髮的他，臉上戴了墨鏡，見許多人等待他，王嘉爾二話不說立刻下跪，讓工作人員都措手不及。

據知，因為王嘉爾已經有好一段時間沒到泰國，許多粉絲為了見心中的男神，不惜淋雨到現場，讓王嘉爾十分感動自責，才會突然雙手合十下跪表示感激，而消息傳回微博後，不少網友也對他的行為相當驚訝，直說：「是泰國的傳統禮，和我們深鞠躬表達友好感謝一樣」、「一直真誠感恩的嘉爾，更愛了」、「尊重和愛是雙向的，泰妃給了嘉爾最大的排場，風雨無阻的支持他，為了等他可以從早到晚一直被烈日曬被大雨淋，他是真的打心裡感動，無以言表」、「聽說是泰國粉絲先對他下跪，所以他回禮的，泰國禮儀」。