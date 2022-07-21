受高壓壟罩影響，高溫持續，今天下午1時40分中央氣象局玉里測站觀測到40.7度高溫，為今年自動測站最高溫紀錄，此外花蓮卓溪也來到40.2度，2地高溫讓氣象局長鄭明典驚呼「衝破40度了！」

氣象局持續發布高溫警示，太平洋高壓影響，今（21日）台北市、新北市、桃園市地區，宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、雲林縣、高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、臺東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上。

氣象局發布高溫警示，其中台北市、新北市、桃園市地區，宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。(氣象局提供)

今天最高溫出現在下午1時40分玉里測站40.7度，是否創今年最高溫？氣象局表示，玉里是自動測站，不列入正式高溫紀錄，而今年最高溫紀錄為6月台東有人測站39.1度。此外，台北市社子測站也在今天上午11時20分測到38.6度高溫。

同時，鄭明典在臉書PO出今日高溫排行，前3名依序為花蓮玉里40.7度、卓溪40.2度及清水林道39.1度，驚呼「高溫衝破40度了！留個紀錄」。

今天花蓮玉里、卓溪都破40度高溫。(翻攝自鄭明典臉書)