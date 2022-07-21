藍議員未陪同卻參加陳其邁行程 柯志恩喊「正常」：不是奇怪事

國民黨高雄市長參選人柯志恩上周快篩陽性確診，近日隔離期滿出關，柯志恩確診後首度接受媒體聯訪，針對柯志恩在快問快答挑戰時提到要送高雄市長陳其邁「高雄新政白皮書」作為其生日禮物，遭綠營質疑選後才公布政策白皮書？對此柯志恩表示，她根本不知道陳其邁何時生日，只是快問快答當下有這個想法便脫口而出罷了。

柯志恩指出，給陳其邁這2年的市政成績給予70分，這是研究所的及格分數，以她的觀察，高雄近年來有很多建設，但高雄還有許多民眾有其他需求，不能只強調建設面，對於民眾的需求也需要有更細緻、更軟性的做法，她認為陳其邁還有很大的進步空間。

柯志恩也再度重申，自己會在台北隔離，並非傳言所說一定要回台北才能處理相關事務，而是她確診前一天回台北準備開智庫的相關會議，卻在出門前快篩陽性確診，請民進黨別再對她貼「從台北看高雄」的標籤，她是高屏女兒並非過客，更不是國民黨的刺客。

對於自己21日前往田寮區拜訪相關人士，但藍營自家議員李亞築未陪同，反而到對手高雄市長陳其邁在興達港的市政行程，柯志恩表示，由於自己還在自主隔離階段，因此她並無公開行程，也沒通知李亞築，況且無論藍綠議員參加市長的市政行程相當正常。

柯志恩表示，因為自己目前仍處於自主隔離階段，她沒辦法公開行程，她對於選舉時間步步逼近，自己也相當心急，這段期間會盡量到較空曠的地區加緊腳步拜訪相關人等，至於李亞築並未陪同，而是前往陳其邁的市政行程一事，她覺得相當正常。

柯志恩澄清，她到田寮是拜訪與李亞築無關的地方人士，她沒有通知李亞築陪同，所以不要她每次出現在什麼地方就有過多的聯想，若認識她的人都知道自己是一個勤奮、動作非常快且獨立的人，所以她跑行程常常很多人追不上，特別是在自主隔離階段，她沒有通知任何議員到場陪同，況且無論藍綠議員都應該在市長旁邊，了解市長在做什麼，這是相當平凡的事情。

對於陳其邁近日不斷對藍營議員釋出善意，詢問市政建設意見、噓寒問暖等行為，柯志恩回應，若她當市長也會對綠營議員噓寒問暖，例如新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕對於藍綠議員都會互相寒暄，但奇怪的是，只有陳其邁會被刻意拿出來討論，可見大家有發現陳其邁到選舉期間對議員的動作有所不同，這也值得大家比對。