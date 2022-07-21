星展銀行舉辦2022年第三季經濟展望線上記者會，星展小幅下修台灣GDP成長預測，將2022年GDP從3.8%調整至3.4%，並將2023年GDP預測自3.0%調整至2.8%。由於中國封鎖與台灣本土疫情的負面影響陸續消退，預計今年下半年與上半年相比，仍有可能出現經濟成長的溫和反彈。

至於在CPI方面，星展維持台灣通膨預測維持不變，2022年為3.0%，2023年為1.8%。在國際能源、食品價格不進一步上漲、台灣氣候條件保持穩定的假設前提下，星展集團預計通膨數據今年第四季將開始溫和回落。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，因烏克蘭危機推高全球能源與食品價格，台灣上半年通膨漲幅略超過預期。包括穀物、肉類及蛋類等食品價格上漲，是台灣通膨上升的最主要原因。結合原油、食品價格、通膨預期及貨幣供應量的預測模型顯示，台灣CPI已在6月觸頂，年底有望回落至3%以下的水準。

馬鐵英分析，美國貨幣政策緊縮對外部需求的影響值得重新審視。美國貨幣政策緊縮的影響涉及資本流動、資產價格、貨幣政策、外部需求等多個面向，其中對外部需求的影響值得重新審視。因聯邦基金利率的上升速度超過預期，美國經濟2023年大幅放緩的風險正在增加。美國是台灣最大的終端出口需求來源地，佔台灣2021年外銷訂單總額的30%。同時，因全球主要經濟體成長不如預期，智慧型手機、電腦等消費電子產品的出貨表現也受到拖累，導致半導體行業的庫存調整風險正在上升。

中國的疫情管控對供需造成的干擾比預期嚴重。在中國大陸的清零政策發生重大轉變之前，未來幾季仍將存在零散的供應鏈中斷風險，並繼續從企業利潤、就業、收入等管道對需求端造成不利影響。自2018年中美貿易戰以來，台灣企業已積極尋求製造業回流與海外生產基地分散化，來降低供應鏈風險。儘管如此，大陸目前仍然是台灣最大的離岸生產中心和最大的出口市場，佔台灣2021年對外直接投資總額的32%，出口總額的28%。