全台熱烘烘！中央氣象局資料顯示，今日花蓮玉里氣象站測出40.7度高溫，打破今年最高溫紀錄，花蓮卓溪也出現40.2度高溫。花蓮縣消防局未接獲天熱中暑急救案例，不過，因最近氣溫升高，戲水導致溺水案件攀升，已加強各溪流警戒，切記下水安全第一。

花蓮氣象站也提醒，今天起至下周一要嚴防熱傷害，出門時務必做好防曬，紫外線都是在過量到危險等級，尤其周日恐是最熱的一天。

高溫出現在玉里鎮，在玉里鎮開設飲料店王老闆說，這幾天生意特別好，因天熱，加上暑假遊客較多，購買飲料解渴人也多，店面裝設雨滴霧氣降溫，藉以降低室內溫度。

近日天氣高溫炎熱，花蓮縣衛生局長朱家祥受訪表示，夏日易引起肺炎、蜂窩性組織炎、中風三項相關急症疾病，為預防熱傷害，提醒民眾外出應做好防曬、補充水分、慎防熱傷害。

他說，如果身旁的人出現了體溫高於40度、脫水、肌肉痙攣、情緒不穩的症狀，代表可能發生中暑了，應迅速協助離開高溫的環境，設法降低其體溫，解開束縛的衣服，用毛巾或海綿浸水拍拭身體或是在其身上擦水並搧風，並儘速就醫。