櫃買中心表示，巨有科技公司（8227）在今（21）日送件初次申請股票櫃檯買賣。

根據櫃買中心資料顯示，巨有科技成立於1991年8月間，董事長兼總經理為賴志賢，主要經營業務是ASIC產品、委託設計NRE及其他服務收入等，送件時資本額為3億3,193萬元，產業別是半導體業。

巨有科技2021年業績，營收5億6,026萬元，稅前盈餘6,616萬元，稅後盈餘5,815萬元，每股盈餘1.75元