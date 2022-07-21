據TrendForce研究，2022上半年全球液晶監視器（Monitor）出貨量達7,230萬台，與2021年同期相仿。受物流運輸問題影響，部分2021年第四季整機訂單遞延至今年第一季銷售，加上部分品牌對2022年展望樂觀，故在第一季便開始積極促銷衝量。儘管自第二季起俄烏戰爭、高通膨等嚴重影響歐洲消費市場需求，但商務機種需求尚有餘溫，進而填補消費市場的缺口。

展望下半年液晶監視器市場趨勢，TrendForce表示，由於商務機種訂單多數已在第二季底消化完畢，加上新訂單來速緩慢，整體商務需求動能已不如上半年。消費機種則受高通膨、美國升息等衝擊，市場消費力道持續低迷，預計第三季及第四季液晶監視器出貨量將分別季減5.4％、2.4％，上、下半年出貨比例約51.7: 48.3。

目前缺櫃塞港情況舒緩，第二季液晶監視器整機從中國運往北美及歐洲較第一季約減少2~3周，加上需求持續疲軟，也讓品牌廠商倉庫裡的整機庫存水位竄升，品牌為了去化手上庫存，最快的方法是減少前端面板、零組件及代工廠整機採購量，以及積極做促銷刺激銷售量，TrendForce預期，2022全年液晶監視器將達到1.4億台，年減3.5％。然品牌廠調控庫存的策略將可能使下半年面板和代工廠迎來旺季不旺的寒冬。