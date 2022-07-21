網美嘟嘴原來有保養效果。臉上皺紋讓人困擾，除了花錢醫美，有醫師建議，趁著疫情口罩為必備物之際，民眾可進行保養減皺方式，主要原則是撐開臉上皺紋、運動並放鬆肌肉，及避免臉部肌肉過於僵硬，實際方式則為嘟嘴等3種簡單方法。另有醫師建議，因保養品要「經皮吸收」才有效，所以撐開皺紋再擦抹才能見效。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》分享，皺紋主要與日曬、缺水、表情過大、不良作息有關，「因新冠疫情戴口罩喝水不方便，民眾傾向減少喝水次數，缺水更容易產生皺紋。」

柳朋馳也提出藉由運動口輪匝肌的3種方式來減少臉部皺紋，而這3種方法恰好適合在戴口罩下低調進行。第一為嘟嘴法，藉由將嘴巴嘟起來撐開臉部皺紋；第二為用舌頭在嘴巴內繞一圈，以運動撐開臉部肌肉；第三為嘴巴左右動一動，以避臉部肌肉過於僵硬。

醫師柳朋馳親自示範嘟嘴法，可撐開臉部皺紋、進而減少皺紋。（圖／翻攝自《健康2.0》」）

柳朋馳表示，這3種方式可減少擾人的法令紋、嘴角紋，其中嘴角紋俗稱婆婆紋、木偶紋，特別讓人顯老。

開業醫師蘇宗柏也表示，由於「經皮吸收」已經實證有效，所以民眾若要擦拭臉部保養品，要先撐開皺紋後擦拭才能達到保養效果，「如果不打開這些皺褶，皺紋不會消失。」所謂經皮吸收是指，外用藥物或保養品的有效成份，透過皮膚到達身體不同層面作用的過程。