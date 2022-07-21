新人餽贈禮物和紅包感謝黃子佼（右一）、Lulu（左一）、閻奕格（右二）為他們的婚禮增添星光。（東森綜合台提供）

Lulu在婚禮現場玩起撈錢遊戲。（東森綜合台提供）

黃子佼、Lulu主持的東森《婚禮歌手》周六（23日）播出最新一集，兩人在新人婚前驚喜探訪，聊到心思細膩的新郎保存著他和新娘初次約會吃飯的發票，讓黃子佼自揭，也留著當年孟耿如第1次到他工作室時喝剩的礦泉水，驚人的收藏癖讓Lulu聽了超傻眼。

本周播出的新人是對交往不到1年閃婚的夫妻，兩人跨越太平洋才得來的緣分，令新郎格外珍惜，所以特地將他們初次見面約會時的發票都保存下來，心思細膩地個性，讓黃子佼大讚：「真的很有心，很浪漫。」調皮的Lulu藉機吐槽黃子佼：「終於找到比你更愛收藏東西的人了。」不服輸的黃子佼回嗆：「那我可能還是贏他喔！」

黃子佼透露到現在還留著9年前孟耿如第一次到他工作室時，喝剩的礦泉水，讓眾人聽了驚呼連連，他還不忘補充說：「大概剩3分之1，她也不知道我留著。」Lulu追問：「你留那幹嘛？做法？」一時不知道怎麼反應的黃子佼，只好反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」

本次婚禮歌手邀請實力派唱將閻奕格，獻唱〈小幸運〉以及她在婚禮上必唱的〈YOU ＆ I〉，甜美嗓音擄獲在場賓客們的心。任務結束後，閻奕格直呼：「我覺得是個很幸福的工作！」因為可以一直見證很多美好、真實流露的情感，希望之後有更多機會來實習，「為我之後有可能發生的事做功課。」