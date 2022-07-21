高雄下半年將迎來兩大設計盛事「臺灣文博會」及「台灣設計大展」，以「台灣設計設計台灣」串起長達三個月的城市大型展演活動，更推出遍布38個行政區的「台灣設計 高雄百點集章行動」，回應近百年前集章文化流行盛況。8月1日至10月30日，100枚紀念章將設置於歷史場景、藝文場館等處，更搭配推出集章本讓民眾8月1日起可於文化局場館免費索取，數量有限贈完為止。

台灣設計之始，可溯及近百年前的「始政四十周年記念台灣博覽會」，以展覽為形式開拓了台灣城市邁向現代化的視野。當時更是以紀念戳章帶動一股收集風潮，其數量與設計，展現了八十多年前豐沛的藝術與活力。於是這次高雄規畫了「台灣設計 高雄百點集章行動」，以百枚紀念章向百年歷史致敬。

高雄市長陳其邁表示，「台灣設計 高雄百點集章行動」範圍遍布38區，更有不少歷史悠久的文化景點參與其中，例如修復完竣即將啟用的原愛國婦人會館、全台唯一保有機械聯動裝置的北號誌樓、扼守打狗港的雄鎮北門與旗後砲台，以及眾多歷史場景、藝文館舍、設計角落等。循線集章，可以讓更多民眾踏足不曾到訪的場域，重新以歷史與人文的角度認識高雄。

高雄市政府文化局長王文翠表示，這些年來集章文化歷久彌新，許多集章愛好者出遊不忘帶著手帳、集章本，蓋下紀念戳章的同時也將這一刻的記憶留存下來。而在手機取代了筆記本與照相機的時代，集章也有了不同於往日的型態，這一百個集章處除了有實體的印章供民眾蓋印，line加「高雄市政府」好友，手機開啟line beacon功能後，可同時進行虛擬集章，集滿十五枚虛擬章還能兌換一個NFT。