維生素C是照顧人體免疫力的重要營養素之一，雖然透過天然的飲食攝取，是最佳的不二法門，但現代人大多都是外食族，常常無法攝取充足的營養素，對此營養師李婉萍指出，可以適量使用營養補充劑，她也建議有胃食道逆流、貧血、骨質疏鬆問題的人，最好要飯後再吃維生素C，才能達到最好的效果。

(影片來源/YouTube/李婉萍營養師)

李婉萍在YouTube頻道表示，維生素C又稱「抗壞血酸」，因此胃不好、比較敏感，或容易胃食道逆流的人，選擇在飯後吃維生素C比較合適；如果有貧血、缺鐵性貧血或骨質疏鬆困擾的人，飲食中需要多補充鈣質和鐵質，而維生素C能幫助身體吸收這些礦物質，則建議最好在飯後2小時內攝取維生素C，才能讓吸收的效果更好。

李婉萍指出，沒有胃食道逆流，或不需要額外補充鐵質或鈣質的人，其實在什麼時機吃維生素C都是可以的，並沒有一定要嚴格遵守飯前或飯後吃。另外她也提醒若是使用維生素C的發泡錠飲品，容易因為過酸而影響到琺瑯質，所以喝的時候不要在嘴裡含太久，如果和牙齒接觸太長的時間，就可能傷害牙齒的健康。

李婉萍也曾在過去的文章，介紹過維生素C的功用，以及哪類人較適合補充。維生素C能幫助白血球對抗病毒，提高身體抗氧化力，同時促進膠原蛋白形成，有助於癒合傷口，還可以幫忙維持血管管壁和膚質的彈性，並有助吸收鐵質，增進骨骼、牙齒生長。

如果平時生活壓力大、會抽菸喝酒或常有劇烈運動，如從事勞力工作等，都是很容易消耗維生素C的狀況，而偏食、愛吃速食和減重的人，因為營養不均衡，也有高機率會缺乏維生素C，因此較需要多補充維生素C。