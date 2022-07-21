吳建豪在MV中展現武功。（環球音樂提供）

吳建豪推出首張全英文專輯《Take A Ride》。（環球音樂提供）

吳建豪推出專輯同名歌曲〈Take A Ride〉。（環球音樂提供）

吳建豪繼先前曝光〈Chill〉、〈It’s On〉兩首英文單曲後，正式宣告7／22將正式發行首張個人全英文專輯《Take A Ride》，同名主打〈Take A Ride〉MV也同步上線。

在MV中，吳建豪化身武林高手展現帥氣武打動作，一打三拳拳到肉的刺激場面，宛如動作片令人熱血沸騰。其中超強大製作，找來電影《尚氣與十環傳奇》的武術團隊，召集功夫、柔道、跑酷等大師級的專家。巧合的是，吳建豪在LA期間還巧遇楊紫瓊，兩人一討論起武打動作話題滔滔不絕，吳建豪更為此展開一週的密集武術訓練，研究練習各種武打和拳擊課程，不僅赤手空拳打鬥，還被狠狠摔倒在地，但他直呼好爽：「整個拍攝過程都很享受、開心，大家的氣氛及默契都很好，能跟好哥們一起完成這支MV，完全不覺得痛！」

吳建豪新專輯《Take A Ride》是一張探索內心深處的創作專輯，他將自己設定為音樂旅人，到世界各地汲取創作養分，像是在英國民宿、加州海濱小屋、倫敦的錄音室以及日本京都古城，皆激發出不同靈感，他表示在接觸這些不同音樂時，才能更了解自己做音樂時最舒服自在的狀態，也因此將專輯命名為《TAKE A RIDE》，邀請觀眾與他一起踏上這段不可思議的音樂旅程。

同名歌曲〈Take A Ride〉找來美國告示牌霸榜音樂幕後推手Brian Lee合作，Brian Lee曾譜寫過許多熱門歌曲，如小賈斯汀的〈Let Me Love You〉、卡蜜拉的〈Havana〉、以及Owl City與Carly RaeJepsen合唱的〈Good Time〉等發燒金曲。這次與吳建豪合作，更是釋放出他從未有過的搖滾嘶吼感，整首歌曲氛圍就像是一部美國西部電影，從旋律聽出男主角對愛的渴望，吳建豪說：「這首歌是想傳達狠狠用力去愛一個人，去表達心裡想說的話，用盡全身力氣、全部靈魂去愛一個人。」