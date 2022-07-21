演員謝翔雅因演出《通靈少女》中的學姊爆紅，個性親民的她喜歡透過社群媒體分享自己的生活，近日貼出了在船上身穿白色比基尼的辣照，與自己的妹妹一起大秀身材，網友紛紛讚美姊妹倆正翻。

日前謝翔雅在IG上po出一張相片，只見她披著直順長髮，身穿一套白色比基尼，比基尼的布料邊緣，還有可愛的荷葉邊點綴，整個人呈現放鬆又性感姿態，倚靠在船上階梯欣賞海景，纖細長腿和雪白肌膚，罕見完整呈現在鏡頭前。她興奮地寫下：「Ya~海好美…但我吐了四次。」網友一陣暴動「你才美」、「美炸！我也暈船了」、「海美，翔雅更美」

謝翔雅與妹妹（右圖左）一起穿比基尼在船上大秀身材，引來網友紛紛讚賞。(圖/謝翔雅 IG)

緊接著貼出另一則Po文，曬出和妹妹的合照，謝翔雅的妹妹一樣留著長髮，擁有高挺的鼻梁和立體又精緻的五官，身穿黑色連身泳裝的她，胸前大開深V，只用一條細細的黑線連接，繞頸的款式更增添了性感，姊妹倆對著鏡頭甜笑。貼文曝光後，立刻引來網友討論「你們家基因超級好」、「身材跟美腿都很美」、「美腿配」、「雙美」。

演員謝翔雅曾參與不少戲劇演出，其實早在2013年就已經演出第一部戲劇《愛的生存之道》飾演璐璐一角，直到2017年的《通靈少女》飾演學姊打開知名度，而在演藝工作方面也有多方嘗試，包含有電影、微電影等作品，甚至網路劇、舞台劇以及歌唱方面也都有涉略，在演藝工作中非常敬業，未來的表現值得期待。