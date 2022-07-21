台北捷運板南線21日上午連續傳出2輛列車出狀況，讓通勤族直跳腳，排隊人潮更是擠爆月台，預估有千名旅客受到影響，台北捷運公司稍早表示，旅客若因列車出狀況，導致中途提前出站或已進站不搭乘，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，目前已有36張單程票和電子票證退費完畢。

北捷今早狀況一籮筐，先是早上6時56分，板南線府中站往南港展覽館方向的1輛列車，因軌道電路訊號發生異常，行經列車因此採慢速通過，經維修人員初步處理，約於9時30分排除，板南線便恢復正常營運。

無獨有偶，早上7時3分，板南線江子翠站1輛往南港展覽館方向的列車，因旅客反映車上有焦味，行控中心依SOP於江子翠站請車上約1000名旅客下車改搭下一班，延誤約3分鐘，異常原因經維修人員初步檢視，為列車煞車異常，列車以手動限制安全模式慢速行駛，至於詳細原因將於列車送回機廠後詳查。

北捷表示，處理期間板南線以調整列車班距因應，行控中心安排往亞東醫院方向部分列車於江子翠站折返以空車載客，縮短往市區方向班距，加強旅客輸運；車站則啟動人潮管制、加強旅客引導。至於軌道電路異常原因，經維修人員於上午尖峰過後下軌道檢視，初步研判為軌道線路接頭異常，詳細原因將於收班後詳查。

北捷指出，異常處理期間已透過媒體、廣播、公告、旅客資訊顯示系統、公司網站加強宣導。旅客如因本次異常導致中途提前出站或已進站不搭乘等，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，截至下午14時，共有電子票證更改進出碼371張，單程票及電子票證退費有36張。至於退費標準和時間，北捷僅稱，會由站務人員判斷合理範圍。