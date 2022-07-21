奇異研製的XA100發動機

美中關係持續緊張，雙方衝突一觸即發，但美國空軍和五角大廈還沒決定，究竟要為F-35開發全新發動機，還是大幅升級F135。

據《防務新聞》（Defense News）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，由於F-35 的酬載量、感測器融合和電子戰（EW）能力遠比最初設想的多，F135發動機需要更強大的冷卻和發電力。

而究竟要採取加強發動機計畫（EEP），改良原有的F135發動機，或是採取自我調整發動機轉換專案（AETP），徹底開發新發動機，將會決定F-35戰機的未來。

2016年，美國空軍按照AETP，提供普惠（Pratt and Whitney）和奇異（General Electric，GE）各10億美元（近300億台幣），以研製發動機。而普惠希望，它在AETP下的XA101發動機能成為「下世代空優」（NGAD）戰機的心臟。

儘管美國空軍和五角大廈至今還沒打定主意，要採取哪個方案，但普惠和奇異對自適應發動機究竟適不適合F-35，已表達了不同的看法，奇異說，它的XA100發動機能顯著增進戰機的推力、速度，航程和熱管理，賦予戰機處理更先進系統的能力。

Pratt Testing XA101 Adaptive Engine, Has Two Offerings for F-35 Propulsion - Air Force Magazine https://t.co/A2jJiQTipw — USMC-FlyMarines (@flymcaa) October 4, 2021

相對的，普惠則力推自家的XA101自適應發動機，甚至設想，它將為仍在研發的「下世代空優」戰機提供動力。公司主管堅稱，為單引擎戰機安裝嶄新的發動機是個錯誤。

普惠說，要是F-35單引擎戰機安裝嶄新的自適應發動機，萬一再半空中故障，可能置戰機和飛行員於險境。它甚至警告，要是問題在地面發現，除非找到修理辦法，否則可能會讓一大部分戰機都飛不了，以致打擊戰備程度。

此外，普惠強調，升級既有的發動機會降低風險，而升級版仍將有改良的核心，以提供額外的動力、推力、航程和冷卻力。

無論如何，華府獨立研究組織「政府監督計畫」（POGO）國防分析師葛雷澤（Dan Grazier）說，負責F-35專案的官員都必須盡快做出決定，因為相關計畫拖不得。他指出，官員愈晚做出決定，愈多F-35就要面對需要改裝，以裝備相關發動機的問題，推高未來的成本。