根據路透社所做的最新預測調查，受訪經濟學家普遍預期聯準會（Fed）將在下周會議選擇再次升息75個基點來平息居高不下的通膨，而非採取更大幅度的動作，並預期未來一年美國經濟陷入衰退的可能性升至40%。

美國6月消費者年通膨率達到9.1%，再創40年新高，引發聯準會將在7月會議更用力升息的預期，市場一度強烈預期，聯準會才剛在6月會議將升息幅度從50個基點轉向75個基點之後，將在7月一舉升息100個基點。

這幾天來，由於部分立場向來較為強硬的聯準會官員公開支持7月升息75個基點，市場對於美國央行將升息4碼的預期已經降溫。

6月會議是聯準會自1994年以來首次升息75個基點。被視為聯準會「鷹派」代表人物之一的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）上周曾表示，他個人傾向於7月再次升息75個基點即可，他表示，升息75個基點有很多優點，能將基準利率帶到央行認為的中性水準。他並表示，那將是聯準會連續兩次會議升息3碼，是前所未見的情況。

路透社在7月14至20日對102位經濟學家所做的調查結果如下：

●98位受訪者預期聯準會將在7月26、27日的貨幣政策會議上升息75個基點，將基準利率調升至2.25%～2.50%。其餘4位認為聯準會將升息100個基點。

根據聯邦基金期貨交易，市場預期聯準會升息1整個百分點的機率大約只有五分之一，這和路透社所做的調查結果大致相符。

儘管如此，這仍是聯準會幾十年來最激進的升息路徑，伴隨的是經濟衰退的擔憂升高。

●最新調查顯示，未來一年美國經濟衰退的概率中值為40%，兩年內陷入衰退的可能性為50%，較6月調查所預測的25%和40%大幅調升。

Bank of America Securities資深美國經濟學家Aditya Bhave表示，這就好像對消費者徵收通膨稅，且稅率持續升高並帶來衝擊，最終將經濟推入溫和衰退。

●在51位受訪者中，有47位、也就是超過九成認為如果美國經濟陷入衰退，都將會是「溫和」或「非常溫和」的衰退。只有4位受訪者認為一旦美國經濟衰退，將陷入嚴重衰退。

●經濟學家預期，如果經濟增長放緩，以及通膨隨之回落，聯準會可能在未來的會議縮減升息幅度。大多數受訪的經濟學家預期聯準會的升息力道將在9月放緩至50個基點，然後在11月和12月會議僅升息25個基點。這些看法與上次的調查大致相同。

●在102位受訪者中，有82人、即超過80%的受訪者預期到今年底，聯邦基金利率將升至3.25%～3.50%或更高。經濟學家並預期到2023年第一季利率將升至3.50%～3.75%，這表示他們對於聯準會將在何時或何處停止升息的看法不變。

●未來幾年物價壓力仍將高於聯準會設定的2%目標。消費者物價指數（CPI）年漲幅預估在2022年平均達到8.0%、在2023年平均為3.7%，以及在2024平均為2.5%。

●經濟學家預估美國今年失業率平均為3.7%，然後在2023年升至4.0%，並在2024年升至4.1%，這與過去相比仍然很低，更是遠低於2020年新冠疫情導致經濟衰退時創下的高峰。

美國在2020年4月份的失業率飆升14.7%，創下歷史新高，就業暴跌2050萬人，這樣的慘況前所未見。2020年5月失業率下滑至13.3%，但美國勞工部坦承4月和5月非農數據存在「統計錯誤」，真實的失業率可能分別落在約20%和16.3%。

●受訪經濟學家全面下修對美國的經濟成長預測。繼今年第一季意外陷入萎縮後，受訪者將美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率預測從6月預估的3.0%大幅下修至0.7%。另外有超過五分之一受訪者認為第二季GDP將再次陷入萎縮。

經濟學家將今年美國全年GDP成長預測從2.6%下修至2.0%，並預期到2023年，當聯準會的升息效果完全體現於經濟時，美國全年GDP成長率將幾近腰斬至1.2%。