民進黨台中市長參選人蔡其昌首場大型造勢21日在烏日區登場，多人提及台中市建設延宕且空品待改善，台中市政府回應，會展公新、綠美圖都已經上梁，市政重大建設穩健推動中，且經市府團隊多年努力，台中空氣品質今年首度優於國家標準，更是中南部第一個達標的縣市。

台中市政府強調，市長盧秀燕上任後，秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，全力推動各項重大建設，除了貫通大智路，捷運綠線去年通車後，台中捷運整體路網也在去年4月15日經交通部同意備查，捷運藍線更通過中央環評初審，後續將在整體路網架構下，逐步推動及完成各路線。

中市府指出，捷運藍線綜合規畫去年3月4日提送交通部，經現勘及多次審查，今年5月11日再次提送修正後報告書送審；藍線已通過中央環評初審，捷運綠線延伸線可行性研究也在6月22日由交通部轉呈行政院審查中，機場捷運(橘線)在4月1日再提報交通部續審，路線自台中國際機場，經大雅、水湳經貿園區、一中商圈至台中車站，再接續通往中興大學、大里、霧峰，終點站設在霧峰省議會附近；屯區捷運今年6月20日提報交通部審查中。

此外，山海環線依循林佳龍市長任內方案持續推動並積極向交通部爭取，包含山線高架延伸大慶烏日段、海線雙軌暨部分高架化，及新增甲后線鐵路；今年3月17日將修正報告提送中央審查，現正依6月6日交通部審查意見進行補充修正中。

市府表示，自2006年以來，台中市在今年上半年空氣品質首次低於15微克，創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市。社會住宅實際已開工或完工的好宅達5508戶，已提前達到5000戶目標，繼續朝向興辦7000戶推進。

豐原葫蘆墩公園軟埤仔溪過去僅第五區水岸環境較為完善，市府統籌前瞻計畫及市府配合款1.5億元經費，辦理上游第2、3、4區二側水岸環境改善，營造親水空間並新設護岸及堤頂步道，完整串連葫蘆墩人行步道，工程今年9月底將開工，預計2024年3月完工，屆時將打造比花博時期的軟埤仔溪水岸更安全舒適的宜居環境。

中市府指出，除第一期改善工程即將動工，並同步啟動第二期工程計畫，將自三民路至中正路，長度400公尺，預算約1.6億元，去年培力計畫廣邀地方參與溝通交流，目前第二期計畫案已送經濟部水利署審核。

中市府強調，市府團隊將持續完備各項建設，實現「富市台中、新好生活」的願景。