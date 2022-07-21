夏天的太陽都非常烈，外出時不只滿頭大汗，身體也容易曬黑，不少人外出會先擦防曬乳防曬，回到家後趕緊擦美白產品補救，但光靠保養品還不夠，攝取有助美白的食物，才能迅速白回來。營養師余朱青分享6種美白食物，幫助民眾吃出白皙皮膚。

營養師余朱青在臉書粉專提到，第一種是「番茄」，茄紅素是最強的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的傷害，例如斑點、皺紋等，還能降低4成曬傷機率，每天吃16毫克茄紅素，份量約3顆大番茄或25顆小蕃茄，若加油烹煮番茄，能破壞番茄的組織，釋放更多茄紅素，使人體更容易吸收營養。

第二是富含維生素C、E的「酪梨」，有效抵抗自由基，可以減少皮膚生成黑色素，保持潤澤水嫩，而且酪梨屬於好的脂肪，營養價值極高，不只養顏美容，對身體也很健康；第三是「富含維生素C的水果」，維生素C能促進膠原蛋白合成，不僅能保持皮膚緊緻、光滑、具有彈性，還可以加速曬傷後皮膚癒合。

第四則是「綠茶」，因為綠茶中的茶多酚、兒茶素，能清除體內的毒素，促進新陳代謝，還有修復曬後皮膚的效果，減少皮膚暗沉；第五是含有菸鹼素的「薏仁」，可以淡化黑斑、改善蠟黃，提升皮膚新陳代謝、消水腫，最後是「深綠色蔬菜」，其中含有維生素B，能保護皮膚油脂正常分泌，防止體內水分過度流失，而類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷，強化皮膚的抵抗力。