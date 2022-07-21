今年6月初在國外比賽時確診新冠肺炎的「羽球王子」王子維，當時症狀比其他人都嚴重，也讓他對於身體狀況更小心翼翼，坦言只要有點小反應就會很緊張。

王子維表示，很多人都說打過疫苗後確診，症狀部會太嚴重，唯獨他症狀非常不舒服，「當時喉嚨痛了9天都無法好好睡覺，想說吃奇異果補充維他命C，結果讓喉嚨又痛到我懷疑人生，那9天症狀嚴重時真的是『生不如死』，還好痊癒了很開心。」

王子維補充，現在身體好多了，但就是會對於一點小反應就會特別謹慎，「例如我怕風吹，就會穿外套保暖，只要流鼻涕也會覺得緊張，就是盡量讓自己身體處於健康狀況，我也不敢相信什麼『無敵星星』，不想在經歷確診的痛苦了。」

王子維在2022台北羽球公開賽連過兩關，今天（21日）擊敗馬來西亞選手梁峻豪，順利晉級到8強，明天要對上左手持拍的同胞

好手林俊易，王子維說：「之前全團賽對過林俊易輸球，他的進攻很強，預期不會太好過，但我會想辦法盡量封鎖他相對強勢的進攻，能夠回到台北出賽很開心，希望可以繼續多打幾場。」

王子維今年6月確診新冠肺炎，當時症狀相當嚴重，也讓他康復後更加注意身體健康。（鄭任南攝）