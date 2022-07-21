五結鄉長參選人歐志銘指出，現在五結鄉公所的觀光所成為鄉史館，但乏人問津，致民宿業者戲稱為「鄉死館」，未來如當選必重整觀光所。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉有諸多知名遊憩點，加上童玩節帶動周邊觀光產業；五結鄉長參選人歐志銘指出，現在五結鄉公所的觀光所成為鄉史館，但乏人問津，致民宿業者戲稱為「鄉死館」，未來如當選必重整觀光所；對此，五結鄉長沈德茂專心鄉政，不予回應。

後疫情時代，冬山鄉利用五十二甲溼地辦理熱氣球嘉年華、風箏節，蘇澳鎮不只推廣冷泉節一系列活動，更在旅展擴展知名度，蘇澳鎮公所竭盡所能協助地方產業行銷，鄰近鄉鎮可謂創意活動不間斷；反之，五結鄉著名的風箱樹及穗花棋盤腳賞花旅遊，竟是冬山鄉補助民間團體辦理，整年觀光活動靜悄悄。

宜蘭縣議員簡松樹表示，2014年擔任五結鄉長時，成立觀光產業發展所，利用五結鄉優勢的地理環境跟資源，推動休閒產業區塊，藉著觀光所跟相關產業做連結而創立五結產業協進會，促使發展能更省力、更快速。

簡松樹指出，殊不知這4年五結鄉觀光非常的落沒，雖然大環境因疫情皆受影響，但最重要的是該行政首長對這些領域有無重視，盼五結鄉能透過新鄉長、新思維，讓五結觀光產業發展起來，年輕人能返鄉就業、創業，生活安定對長輩、幼兒都有更好的照顧。

五結鄉代表會主席廖啟賢表示，因公所觀光所長身體欠安，代表會也準病假、安心調養身體，但日前代表會開會時，公所竟指派1名清潔隊員代表所長參加備詢；廖更指出，觀光所編制4位正式職缺，目前只補上1位，其餘皆聘請臨時或約聘人員，綜合以上皆令人感覺鄉公所不重視五結觀光產業。

五結鄉長參選人歐志銘表示，觀光產業就業人口在五結鄉占大多數，包含餐飲、農特產業及觀光工廠，日後如有機會進入公所擔任鄉長，必定重視強化觀光所功能，結合冬山河、中興文創、傳藝園區三大觀光重鎮，發展利澤簡走尪、二結過火等特色廟宇，用活動資源製造新鮮話題，讓五結鄉觀光發展更好、更完整。

對此，五結鄉長沈德茂表示目前專心鄉政與穩定選舉事務，對於媒體區塊暫不受訪、不予回應。