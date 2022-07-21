民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲疑雲，國民黨今（21）日召開記者會呼籲林智堅放棄2所大學的學位，國民黨立委賴士葆更指出，過去李眉蓁陷入論文抄襲事件時，中山大學僅1個月就完成調查，質疑台大與中華大學為何要2個月？

國民黨今日上午召開記者會，國民黨總召曾銘宗表示，昨日台大終於確認受理林智堅的抄襲案，組成審議委員會，希望台大能夠頂住壓力依法行政，進行客觀的調查，呼籲各界給予台大支持，也向林智堅喊話「主動放棄碩士學位！」

國民黨立委費鴻泰則指出，民進黨非執政時遇到官員涉嫌論文抄襲，馬上強力要求下台負責，但如今執政後，面對自己人涉嫌抄襲卻說是抹黑、潑髒水，「為什麼民進黨的標準如此前後不一？差這麼多呢？」

賴士葆更強調，2020年李眉蓁被踢爆論文涉嫌抄襲，她在4天後就宣布放棄學位，中山大學也火速召開審議委員會，並在1個月內完成調查、公布結果，不解為何台大與中華大學需要2個月的時間。