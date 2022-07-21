台灣郵政產業工會今發聲明，指控疑似遭到國家機器查水表，表示2名台南憲兵隊的人員19日前往台南郵局，指名要找台灣郵政產業工會理事長廖迺辰，甚至撂話說憲兵原本是管理軍人，「但如果高層命令，也可以逮捕平民」。

台灣郵政產業工會今天在臉書發表聲明，指出台南憲兵隊先是在上周託郵務稽查探聽是否認識廖迺辰，19日更派2名便衣前往台南郵局找理事長，過程中憲兵隱晦詢問產工動向，「關心」中華快遞是否調薪5千元，「最後更說到憲兵原是管軍人的，但如果高層命令，也可以逮捕平民。」

台灣郵政工會表示有2名憲兵意欲拜訪理事長，並留下名片。（翻攝自台灣郵政產業工會臉書）

郵政產工強調，工會行事磊落坦蕩，有任何活動都會公告佈達，陳抗活動也會發佈新聞稿。工會質疑，憲兵隊何時如此關心國內的工運？近年來國內勞動意識逐漸抬頭，產職業工會之間的交流日益緊密，每有活動必勞勞相挺。「憲兵隊派人前來問話不著邊際、故弄玄虛又語帶威脅，是想對國內的工會釋放什麼訊息不成？」

工會痛批，「憲兵隊代表國家機器，這一走動就無異於查水表，這等敏感度，人民皆知，別說憲兵隊不知。請政府跟憲兵隊說清楚，是何人指示兩位便衣前來，意欲何為！？」