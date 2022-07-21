眾所周知，學校裡的每個學生在課程中，吸收的速度都不見得相彷，為了讓不同的學生能夠理解老師想要教授的內容，並建立學生的自信心與持續學習的動力，教育部每年都辦理「國民小學及國民中學學生學習扶助績優人員評選」。基隆市深澳國小老師朱奕勳今年獲得鐸聲伴學獎。

朱奕勳透過在課前進行前測，了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，運用線上數位學習平台的任務及影片以及WQSA(觀看、提問、摘要、評量)學習單，讓學生對要進行的課程內容先做預習並有一定程度的了解；同時在上課時相當著重引導討論學生有疑問的部分，以四學模式進行課程，也以平板輔助教學，老師與學生平等且民主的方式進行課程討論及分享，藉此強化學生課程間的學習興趣與動機。

相當特別的是，朱奕勳還運用線上數位學習平台的提問區，紀錄學生於課程中提問的題目，以同儕間相互合作、互搭鷹架的方式由淺入深，讓學生不再害怕上數學課，上課勇於發言與嘗試，討論時說出自己的想法，並認真聆聽同學的發言；在如此認真且完整的課程規劃下，朱奕勳獲獎實至名歸。

基隆市教育處長杜國正表示，此項評選是依照縣市校數比例多寡，推薦參賽名額，本市規模不大，卻擁有著滿滿的教育能量，除了鼓勵學校積極開班，同時積極申請學習扶助課中增置教師的專案計畫，目的就在於把學習低成就的學生帶上來，讓每個孩子都有機會，相信如此殊榮將給予辛苦投入學習扶助的學校團隊及師生繼續前進的動力，市府也將持續投入各項資源，讓每一位孩子的學習不斷進步成長。