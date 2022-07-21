鴻海(2317)今（21）日應邀參與證交所「2022年科技大未來」主題式業績發表會，發言人巫俊毅表示，集團擁有強大的7大競爭優勢，使2022年第二季及上半年營收在逆風中仍顯著成長，表現優於預期，在電腦終端產品展望調升下，今年營收成長可望優於原先的持平預期。

巫俊毅指出，鴻海擁有領先且敏捷的開發設計能力、堅實的一線客戶夥伴關係、龐大的規模與量產能力、領頭且多元的全球布局、垂直整合與供應鏈管理優勢、50年的管理經驗與執行力、以及穩定的獲利能力與現金流，這7大優勢使集團具備強大的競爭力。

同時，鴻海鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、B5G次世代通訊等3大核心技術，積極布局「3+3」新事業力拚轉型。其中，針對電動車方面，目標至2025年市占率達5％、營收規模達1兆元，且每年出貨量達50～75萬輛。

半導體方面，鴻海目標透過自有設計半導體、及自有與外包產能彈性運用，提供電動車與資通訊客戶不缺料半導體方案，聚焦自有車用關鍵IC量產、自有車用小IC涵蓋9成規格、車用小IC足量不缺料供應等3大方向布局。

其中，鴻海車用8吋、6吋晶圓廠及自有6吋碳化矽（SiC）晶圓廠均目標明年量產，開始投產車載充電器用SiC，車用微處理器（MCU）及電源管理IC、自駕光達（OPA LiDAR）、逆變器用SiC模組等則目標2024年量產，巫俊毅表示，上述計畫目前均按計畫進行中。

B5G次世代通訊方面，巫俊毅指出，在鴻海研究院統籌設計下，已正式投入低軌衛星領域研發，包括LEO衛星通訊酬載自主研發、自建地面接收站。相關計畫及進展預計將於10月18日舉辦的第三屆2022鴻海科技日中揭露。