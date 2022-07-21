頭份市農會與頭份市建國國小合辦食農教育體驗活動，農會總幹事羅清香到場陪同小朋友體驗。（謝明俊攝）

頭份市農會與頭份市建國國小合辦食農教育體驗活動，在上埔里第1雜糧班舉辦。（謝明俊攝）

頭份市農會與頭份市建國國小合辦食農教育體驗活動，建國國小校長曾煥淦（左）、市農會總幹事羅清香（左二）到場帶領小朋友體驗。（謝明俊攝）

頭份市農會與頭份市建國國小合辦食農教育體驗活動，帶領小朋友們祭拜田頭伯公。（謝明俊攝）

頭份市第1雜糧產銷班特別留下稻作供小朋友體驗割稻。（謝明俊攝）

頭份市農會資深農作專家黃文亮示範如何割稻。（謝明俊攝）

建國國小校長曾煥淦與市農會總幹事羅清香陪同小朋友體驗割稻。（謝明俊攝）

建國國小小朋友高興地秀出親手割下的稻穗。（謝明俊攝）

建國國小學童親手持鐮刀割下稻穗。（謝明俊攝）

建國國小學童體驗以收割機分離稻穀和稻桿。（謝明俊攝）

頭份市建國國小為增進學生食農教育，實際體驗栽種收割稻米工作實況，在頭份市農會及第1雜糧班的協助下，21日帶著60名小朋友在頭份市上埔里，實際體驗割稻等收成過程，小朋友們在農會講師及雜糧班農民阿伯的引領下，親手割下新鮮稻穗，再送入收割機內分離出稻穀，親身體驗栽種農作的辛勞。

頭份市農會多年來持續推廣食農教育課程，與頭份市內信義、僑善、建國及尖山國小等小學合作，由農會資深農業專家黃文亮等人，協助校方利用校內空地闢建開心農場，並親自指導學校小朋友栽種各種蔬菜農作，教導小朋友了解各種農作食物是如何栽植成長，進入每個人家中廚房，成為口中的食物，更重要的是，教導小朋友敬重辛勤栽種的農民，珍借這些得來不易的食物。

頭份建國國小在校排有食農教育課程，安排3年級學生接受食農教育課程，雖然受到疫情影響學校實體上課時間，校長曾煥淦為了要讓學生實際體驗稻作收割過程，協請頭份市農會協助安排割稻體驗活動，讓小朋友們了解稻子收成過程，實際體驗割稻的辛苦。

頭份市農會總幹事羅清香為此特別拜託頭份市第1雜糧班全力協助，請班員留下第1期稻作部分稻田，提供給小朋友們實際體驗割稻之用，並比較傳統人力收割稻作及機械化收割稻作的差別。

21日上午，參與實際體驗活動的60名學童在家長陪同下，搭乘遊覽車來到上埔里第1雜糧班，由黃文亮解說栽種收割稻作過程，隨後帶領師生們根據傳統收割稻作的習俗，焚香祭拜田頭伯公，祈求豐收平安後，先示範如何手握稻莖，安全地以銳利的鐮刀割下整束稻桿，再安排小朋友實作割下稻穗，再送進收割機內分離稻子及稻桿。

農會講師接著帶領小朋友們到上埔活動中心教導認識稻穗及稻粒，並安排收割稻作中場休息時食用點心，接著再帶領到義碾米廠了解如何將稻穀變成白米過程，讓小朋友度過一個充實的體驗課程。