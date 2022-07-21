大聯盟即將進入下半季，各隊可在8月2日前進行交易補強，而表現不好的球員恐怕也難逃離隊命運，今天據《ESPN》記者透露，前賽揚獎左投凱寇(Dallas Keuchel)又遭響尾蛇指定讓渡(DFA)，這是他本季第二次，季初他先效力於白襪，沒想到在2015年豪奪20勝的他面臨大困境，找不回狀態的他還會有下一站嗎？

Diamondbacks Designate Dallas Keuchel For Assignment https://t.co/MgefIezl8o pic.twitter.com/wNLQQ6m4Dc — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) July 21, 2022

34歲的左投凱寇本季先效力於白襪，8場出賽戰績是2勝5敗、自責分率7.88，這樣的成績完全看不出是前賽揚獎投手，接著他在5月底遭白襪指定讓渡，不過幸運的他在6月初就收到響尾蛇邀請，簽下小聯盟合約，但他並未好好把握，出賽4場繳出0勝2敗，自責分率是更淒慘的9.64，雖然曾繳出7局失3分的優質先發，但整體狀況仍非常差。

目前凱寇總戰績2勝7敗，自責分率8.53，在50.2局的投球中被敲76支安打(10轟)，有48分責失，投出27次保送，相較2020年他在白襪出賽11場，有6勝2敗自責分率1.99成績，而去年雖拿下9勝，但自責分率來到5.28，狀況急轉直下。凱寇2015年以20勝8敗、自責分率2.48佳績獲得美聯賽揚獎、美聯勝投王，如今卻難穩定待在聯盟。