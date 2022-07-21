北市知名廟宇行天宮自22日6時30分起，將舉行1862周年關聖帝君聖壽活動，警方預計將湧入逾10萬人次的參拜民眾，中山分局將於21日16時架設場地起至22日活動結束期間，加強周邊交通管制及疏導，屆時將視現場人、車流狀況彈性管制民權東路2段113巷及松江路357巷，建議欲前往行天宮參拜的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具公車及捷運前往。

警方表示，民眾前往參拜時應遵守交通規則，勿違規、併排停車或於交岔路口處上下客，避免造成道路擁塞，警方將持續加強周邊交通疏導及違規停車驅離取締，並實施拖吊。