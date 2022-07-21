一名公公特別疼愛自己的2位媳婦，竟是因心中最痛的一段往事。一名女網友在網上表示，公公趁婆婆住院時買3顆1千元的水蜜桃給她吃，好奇公公為何對她這麼好，公公才坦白過去曾有一段婚姻，但雙胞胎女兒與前妻都死了，巧合的是現在兩個媳婦的舉止與喜好和他死去的2個女兒極像，「小女兒生前最愛吃的就是水蜜桃」。

一名女網友在臉書《匿名公社》分享這段故事，婆婆近日因為身體不舒服住院，老公又在外地工作，所以公公只好請大伯去醫院照顧婆婆。過幾天公公外出回來，竟突然帶了3顆1千元的超貴水蜜桃，要她趁婆婆住院趕快吃完。

然而原PO不懂公公為何對她這麼好？此時公公才坦白，娶婆婆進門前曾有一段婚姻，生了一對雙胞胎女兒，家庭幸福美滿，但悲劇總是來的猝不及防，某天父女3人一起去釣魚發生意外，兩個女兒在岸邊玩到一半，大女兒不慎掉到海裡，小女兒趕去救姊姊卻反被姊姊拉下去，旁邊釣客看見這一幕急忙喊公公，但公公因為風浪太大沒聽到，得知此事時姊妹倆已成冰冷屍體，而公公的前妻因為受不了失去兩個女兒的打擊，辦完後事後也去陪她們了。

原PO表示，之後公公帶她去生命園區看前妻母女3人，解釋為何這麼疼愛她們2位媳婦，因為大嫂像他大女兒，而原PO的言行舉止和飲食喜好像小女兒，「小女兒生前最愛吃的就是水蜜桃」。

不過為何家中都沒有前妻及女兒照片？公公回答因為婆婆把照片全燒了，一張不剩，神主牌也不能放，就只剩忌日和清明節能去生命園區看祂們，公公從此也不再釣魚了。

對此，網友們看完故事後都哭慘，紛紛留言「公公一定活得很悲傷」、「你公公一定很多心事，有苦沒人說，才會把你跟你大嫂當作是過世的兩個女兒」、「怎麼也沒想到是一個讓人眼眶泛淚的結局，妳跟大嫂對公公來說就是天使般的存在」。