民進黨台北市長參選人陳時中昨（20日）參訪北市龍山寺，遭遇民眾陳情抗議，隨即遭隨扈架去一旁，有綠營側翼指控該名男子是台北市長柯文哲與立委蔣萬安的支持者，國民黨台北市議員徐巧芯卻發現，該名男子竟疑似是副總統賴清德的支持者，讓她酸問：「這樣有資格抗議了吧？」

【全程字幕】陳抗男遭架離！陳時中今喊願意了解意見　蔣萬安反嗆：責任還沒來民眾就被扛走 @中時新聞網

徐巧芯今（21日）發文表示，民進黨為了幫陳時中洗白「以民為先，扛到旁邊」的事件，肉搜該陳情者，「說他是柯文哲跟蔣萬安的支持者，因此居心不良。」徐直言，自己已經說了：「沒道理陳情抗議只有陳時中的支持者可以，其他人就要被拖走，這個一點邏輯都沒有。」

徐巧芯指出，自己剛才又發現，該名陳抗男子也是民進黨賴清德副總統的支持者，他發文期許賴副總統「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬事開太平」，還說賴清德擔任副總統「是台灣人民之幸」。對此徐狠酸：「這樣有資格抗議了吧？又、又、又翻車了，怎麼辦？」

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