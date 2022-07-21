荒山亮今坦言曾為了義氣害自己揹上債務。（華視提供）

荒山亮今（21日）出席華視、公視行腳節目《咱的城 咱的市 咱台灣的味》記者會，談到近日多件藝人遭到詐騙的事件，他坦言過去也曾因為信任工作夥伴而陸續投資，最後導致自己負債，長達10年才還清所有債務，至於借出的金額有多少？是否有高達8位數？他則避而不談。

荒山亮透露事情發生在他得金曲獎之前，當時工作上的夥伴兼好友向他打悲情牌，不僅說家中只剩50塊養老婆小孩，還提議一起投資事業，「因為很信任朋友，當時也想說我們有共同的目標就一起努力，但過程中他就突然說欠債被追討，基於義氣我就說有問題可以大家一起面對沒關係。」

他自嘲當時30歲滿腔熱血，一聽到朋友有難就答應借錢給對方，「男人30到40歲中間最容易失敗，亂衝、亂賠都是那時候，因為男人都想要做事業，所以不好意思拒絕好兄弟。」他坦言當時越借越多，前前後後付出不少金額，沒想到對方突然撤資，逼得他獨自面對債務，他自責表示當時對家人相當愧疚，要全家人跟他一起吃苦。

《咱的城 咱的市 咱台灣的味》由荒山亮造訪台灣各地，用台語紀錄美味佳餚，拍攝耗時2年多，途中還因為疫情影響延宕拍攝，荒山亮從聲優晉級擔任主持人，上山下海還加碼音樂元素，荒山亮苦笑表示：「這次擔任主持人以為會另外找人配音，但開錄後才發現原來聲優的部分還是我！完全沒有比較輕鬆」製作人葉直育一旁替自己緩頰：「抱怨的部分請幫我消音！」

節目從台灣由北而南並前進外島，及走訪各地市場，挖掘咱台灣的創意料理，這次節目到金門和澎湖取景，感受當地獨特的美食與文化，荒山亮記憶猶新的說：「這次出海行程，才發現原來我不會暈船，身邊工作人員都吐到不行！很感謝這節目讓我有機會可以到處玩，但後來發現這比一般出外景還累，每天都五點起床，拍下來一天竟然要吃七、八餐，身體跟氣球一樣忽胖忽瘦。」《咱的城 咱的市 咱台灣的味》7月27日起每周三晚間10點在公視台語台播出；7月29日起每周五晚間10點在華視播出。