市黨部發言人許育璿痛批蔡其昌為了自己的權位，挑撥中央與地方的關係。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

選戰開打！民進黨台中市長參選人蔡其昌21日舉行首場選舉造勢活動，並提出台中十大建設政見，痛批中市府建設不進而退，工程進度延宕。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，蔡所提提出建設幾乎都是盧市府團隊執行中的政策，這樣的政見形同「打假球」，反酸蔡副院長平時不幫忙台中一起推動卡關的捷運藍線、東豐快、和市政路延伸等等重大建設就算了，竟還有臉把這些建設納入政績。

顏文正細數，台中市恢復補助65歲以上老人健保、營養午餐預算六都第一、水湳國際會展中心動工、捷運藍線通過中央環評初審、推動市政路延伸與東豐快速道路等等，在在都是盧秀燕第一任市長任內政績，蔡其昌竟好意思列入自己的台中十大建設，如果這不是打假球，什麼才是打假球？

市黨部發言人涂力旋質疑，蔡其昌喊說社宅總量要達到1萬4千戶，殊不知台中市政府在盧市長任內已超前達標7000戶社宅；而中央承諾的6000戶，卻連一戶都還沒開工。痛批「蔡副院長不去監督擺爛的中央住都中心，反倒批評認真做事的地方政府」，並反問蔡其昌「要不要說清楚，你承諾的社宅有多少要靠中央灌水？」

涂力旋強調，市政治理講求科學，而非政治語言，蔡其昌在造勢大會不談客觀數據，卻帶頭抹黑台中市、帶頭霸凌臺中市民。例如，台中上半年「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標都是六都最低，到了蔡口中卻成了「慶記之都」；且台中今年來PM2.5平均濃度改善率達33.8％，空品史上最佳，「明擺著白紙黑字的數據都不看，怎麼期望蔡副院長未來會聽台中市民的聲音呢？」

另一位市黨部發言人許育璿也痛批，最令人不齒的是，蔡身為立法院副院長，本應具備調和鼎鼐、超越黨派的高度，如今竟為了自己的權位，不惜挑撥中央與地方的關係，造謠「台中市政府永無止境跟中央對抗」。

許育璿說，副總統賴清德公開盛讚盧市府防疫成功、疫苗覆蓋率高出全台平均，前衛福部長陳時中卸任前還特別感謝盧市府義無反顧協助設置集中防疫所防疫、交通部長王國材也謝謝盧秀燕克服東豐快速道路的環評問題，「種種政績，難道蔡副院長您都忘了？這樣還要說台中市府對抗中央，恐怕中央也不會同意。」