美國聯準會加快升息腳步，導致壽險業今年以來淨值不斷下滑，傳出南山人壽第2季淨值恐面臨跌破千億元命運，潤泰全與潤泰新受到拖累，第2季淨值恐為負數，衝擊潤泰雙雄股價苦吞2根跌停。此事引起市場關注，立委高嘉瑜在臉書發文指出，壽險業淨值上半年蒸發上兆元，南山人壽只是冰山一角，金管會卻敢核准壽險業狂發550億現金股利，這無疑是壓垮壽險業的最後一根稻草，並直指整件事情最荒謬的有以下三點。

高嘉瑜表示，據媒體報導截至今年5月底，整體壽險業淨值已蒸發1兆750億元，跌到僅剩1兆6472億元，持續下探兩年來的新低水位，然而金管會無視俄烏戰爭、通膨及升息對壽險業的衝擊，竟還在5月核准壽險業大發現金股利高達550億；另一方面諷刺的是，南山人壽7月11日新聞稿還在美化6月獲利，稱「南山人壽獲利穩健成長，今年累計獲利超過378億元，6月稅後獲利新台幣114.7億元，較去年同期成長140%」，竟然都算出獲利卻算不出淨值？是不想公布還是不敢公布？

高嘉瑜認為，整件事情最荒謬的有三點，首先是潤泰集團的兩家公司還有南山人壽為什麼可以在半年內蒸發八九成的淨值？這是什麼風險管理機制？

第二點，為什麼十天前南山人壽還在發新聞慶祝自己的單月獲利創歷史佳績，十天後卻要擔心母公司的淨值歸零而下市？這是什麼會計制度？主管機關、股市分析師、媒體，到底有多少人看得懂台灣壽險業（包括壽險金控）的亂帳爛帳？這樣的產業可以股票上市嗎？對投資人的保障在哪？

第三點，今天壽險公會及昨天南山人壽的說法，都是因為台灣沒有實施IFRS 17，所以害慘了台灣的壽險公司，想當初壽險業還說IFRS 17是「大魔王」，要求把原訂於2022年1月1日上路的「國際會計準則17號公報」（IFRS 17），延後至2023年1月1日生效；台灣則依金管會時間表，到2026年1月1日正式啟用，也就是還要再等4年。

高嘉瑜文末強調，現在既然壽險業跟保險局都異口同聲說因為沒有實施IFRS 17才讓淨值被低估，那就建請金管會保險局立刻宣布提早實施IFRS 17，以維護業者權益，救救壽險業！