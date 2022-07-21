2022年7月21日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣佈，旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今年夏天邀請玩家與朋友成群結伴穿越樹林、隱藏的洞穴和國家公園，一同尋找神秘的雪怪，探索「尋找雪怪」的漫畫世界和解索豐富獎勵。漫畫世界中的小夥伴們也將加入探索的行列，小夥伴們包括探路者阿修、科技俠客比利、行走百科全書詹姆斯和記者艾希莉。

《戰車世界：閃擊戰》團隊針對本月份為玩家設計一系列活動和戰鬥任務，陪同玩家一起歡度戰車滿滿的暑假。每次進行活動公告，遊戲中都會出現一段 1980 年代風格的漫畫內容，重現翻閱真實漫畫的感覺。玩家可以體驗沉浸在漫畫風格的《戰車世界：閃擊戰》。

除了一系列活動和戰鬥任務，團隊也為玩家準備了一系列豐富的獎勵。玩家能藉由完成戰鬥任務來提升通行證等級，已獲得額外獎勵。藉由「尋找雪怪」戰鬥通行證，玩家在完成第1關時將獲得非常類似驅逐戰車的 IV階 M3 Lee，而完成第30 關則能解鎖輕型機動型戰車 VI階 Ranger。小夥伴科技俠客比利也為Ranger進行大改造，安裝了空調、滅蟲器和驅蛇器。改造後的Ranger是最適合尋找雪怪的車輛！另外，一旦完成第55關後，玩家可以進而解鎖全地形傳奇迷彩，這是可用於 12 輛車的四種稀有迷彩之一。其他迷彩則包括蘑菇事故、荒野露營地和科學觀察等。

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示：「 這是八年以來《戰車世界：閃擊戰》首次統一採用一個故事主題來設計一整個月的遊戲內活動，希望玩家會喜歡團隊精心設計的一系列活動與任務。 」