妮娜巧克力夢想城堡，吸引民眾目光。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇（右二），巡視參展的采棉居攤位。（廖志晃攝）

台大林管處副處長衛強（右），行銷溪頭旅宿。（廖志晃攝）

南投縣擁有豐富多元的觀光資源，因此透過螢火蟲季、星空季等觀光行銷，推動人本交通教育，並且結合戶外及海洋教育課程，讓民眾和學生在步道健行、騎自行車及水域體驗時，都能感受人本交通的成果。

人本交通有別於過去強調車流順暢，以「車」為主的道路規畫，而是在以「人」為本的基礎上，建立人性關懷的交通環境。

南投縣觀光產業結合戶外及海洋教育走讀嘉年華，21日在中興新村登場，由副縣長陳正昇主持，包括台大實驗林管理處副處長衛強、教育部南投縣聯絡處軍訓督導鄭坤鑫、國立自然科學博物館主任賴毓晃等人都到場參與；20多家獲縣府認證的戶外教育場域業者，還有辦理戶外教育績優學校也出席分享成果。

陳正昇期許藉由產官學密切合作，讓人本交通的觀念進入校園與社區，同時希望後疫情時代，積極輔導業者爭取更多的戶外教育商機。

教育處長陸正威表示，教育部規定各級學校每年舉辦2次戶外教育，縣府今年以「從投出發、三潭二溪、湖海一家、放眼世界」為主題，推廣戶外及水域教育，讓民眾在步道健行、水域體驗活動中，也能看到人本交通的成果；今年9月開學之後，將舉辦著色比賽、影音創作比賽、IG攝影比賽徵件，與戶外教育和觀光產業共同行銷。

觀光處長陳志賢表示，將會持續輔導觀光產業業者，提出適合戶外教育的課程教案；下半年陸續推出星空季、健行節、溫泉季以及巧克力咖啡節等主題活動，鼓勵民眾到南投旅遊。