半導體前景真的那麼糟？全球半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）20日公布上季淨利暴增逾35%創高，但示警因上游供應鏈問題致生產進度延誤，大砍今年營收年增率，由原先預估20%下修至10%，增幅一口氣腰斬，並下調年度毛利率預估，由年初預測的53%降至49%~50%左右，原因是受到通膨升溫導致成本增加的影響。

艾司摩爾因上游供應鏈問題延誤生產進度，下半年為加快出貨速度，將跳過測試階段直接出貨給客戶，不過仍要等到客戶完成最終測試，才能認列為營收，因此有28億歐元營收延遲到明年入帳，才迫使公司大砍今年財測。

艾司摩爾獨家供應極紫外光（EUV）機台，也是打造先進製程必備的微影設備，目前客戶包括台積電、英特爾和三星等半導體大廠。如今艾司摩爾年度營收預估砍半，加劇外界對半導體景氣反轉的擔憂。

艾司摩爾上季出貨91台微影機台，今年原本出貨55台較先進EUV設備，但因延後認列營收，今年只認列40台營收。

艾司摩爾第二季淨利為14.11億歐元（約14.4億美元），表現優於去年同期的10.38億歐元，年增35.6%。而第二季銷售方面，台灣占比高達41%，其次為南韓的33%，以及中國大陸的10%。

至於第三季營收估介於51～54億歐元，雖與去年同期持平，但遠低於市場預期64.8 億歐元，毛利率維持在49～50％。上次法說預期今年遞延認列營收約10億歐元，目前則上修至28億歐元，全年營收成長預估由原先的20％下修至10％、等同增幅腰斬。

此外，因通膨升溫導致成本增加，艾司摩爾全年毛利率由年初預估53%，下修至 49%～50%之間。