美國總統拜登周三就應對氣候變化發布新的行政措施，但在重大的環境法案協商卡關之際，拜登並未應部分民主黨人要求發布「氣候緊急宣言」。

拜登表示，既然國會沒有採取應有的行動，而這是緊急情況，在缺乏行政措施的情況下，作為總統，我將動用我的行政權力來對抗氣候危機。

這些倡議包括為一項計畫提供23億美元資金，這項計畫將擴大防洪機制並改善建物以協助社區防災，以及資助低收入家庭支付取暖和降溫費用。

總統亦指示內政部提出計畫，在墨西哥灣建設新的海上風電場，可為超過300萬戶家庭供電，並有助於美國政府達成在2030年部署30 GWh海上風電的目標。

拜登也將指示內政部長在大西洋中南部沿海以及佛州墨西哥灣沿海推進風電開發。

在上周與西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）的談判陷入僵局後，白宮正試圖挽救拜登積極的氣候議程。

在兩黨席次對半分的參議院裡，中間派的曼欽手握關鍵性的一票。他已經向同為民主黨的官員表示他不會支持該調解法案中重要的氣候條款，這降低了美國國會在今年夏天通過任何重大氣候法案的希望。