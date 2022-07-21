在國外連續參賽數周後，台灣選手們回到家鄉參加台北羽球公開賽，女單好手白馭珀希望在地主加持下，可以突破自己參賽8強最佳名次。

白馭珀形容今年上半季有如雲霄飛車，因為新冠肺炎疫情這兩年較少參加國際賽，今年賽季第一場國際賽是4月亞錦賽，當時第一場對手又是2019年世錦賽女單金牌、印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），比賽小小白先拿下一局，可惜差臨門一腳，最終3局激戰飲恨，也讓她學到不少。

而提到辛度，白馭珀也分享兩人之間溫馨互動，「印尼大師賽時，我下了選手接駁巴士時，因注意到車停在柱子旁，所以想說下車時不要撞到柱子，卻忽略了腳下的斜坡，結果不慎扭到腳，我整個人還跌倒，手上的行李、手機都飛出去。」

「當時辛度非常焦急的衝上來幫我，直問我有沒有事，她的教練平常看起來冷淡，在我需要幫忙時也很熱情伸出援手，幫我提著行李進到飯店。真的很難忘他們的溫暖。」白馭珀這麼說。

因為久違國際賽又遇到受傷，讓白馭珀從亞錦賽、印尼大師賽、印尼公開賽及新加坡公開賽都是「一輪遊」，來到台北羽球公開賽才拿到本季首勝，白馭珀期許台北羽球公開賽名次能突破8強，不過8強賽對手是實力相當堅強的戴資穎，近期透過正念冥想課程強化心態的小小白，希望在地主球迷支持下把狀態調起來，並能在明年巴黎奧運積分計算周期可以再衝刺一波。