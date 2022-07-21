21日記者會上由搏逗兄弟劇團結合影展主題「我 Carry 你」，融入肢體喜劇元素並結合新馬戲帶來精彩的特技秀。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市兒童影展去年受疫情影響停辦，今年強勢回歸即將於下周登場，自7月30日起連續23天，推出64場電影、4場劇團表演及4場免費​​露天電影院，室內場次每場20元，即日起開始售票，今年主題為「我Carry你」引用自電玩流行語，傳達並肩前行的正面意義。

副市長李世珍表示，市府為打造幸福兒童城市，策辦各項廣受市民歡迎的親子活動，兒童影展自2015年開辦以來，已逾8萬5千名觀眾參與。

市府文化局指出，影展精選各國長、短片，其中3部為全台灣首映，開幕片《蝴蝶的心》為全亞洲首映，另也精選6部影片，邀請導演許傑輝、生態攝影師周俊廷等進行映後導讀和座談。

策展人、導演鄭文堂表示，每年舉辦兒童影展，總是既緊張又興奮，擔心是否能找回童年的內心世界，但小朋友的喜愛，是他與團隊的最大動力，盼今年暑假家長與孩子能一同進入兒童影展的世界，也希望活動能一直延續下去。

本屆共有7大單元影片，除了主題單元「我CARRY你」，還有「奇幻動物王國」、「面對成長」、「異想天開」、「大自然的奧祕」、「短片萬花筒」5大主題單元，以及特別單元「跟著電影一起唱」。

今年影展白天在影像博物館、晚上在圖書館動物園分館放映，另有4場戶外免費場次，在7月30日、8月6日、13日及20日晚間7點，於北新公園、香山國小、香山天后宮及青草湖夜市分別放映《100％小狼人》、《北海小英雄》、《1／2的魔法》及《森林特攻隊：大腳ㄚ家族》4部精采動畫。

另外，市府也安排了劇團表演，包括「創造焦點劇團」、「艸創心演擊樂場」、「特技空間劇團」及「歡樂魔法劇團」將帶來《三鴕大變》、《一擊瞬間》、《小紅帽與三隻小豬》及《魔幻神奇馬戲團》，表演精彩可期。