前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利，最高法院駁回上訴，依違反證交法之使公司為不利益交易罪判刑8年，沒收犯罪所得3億500萬元，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

宏國集團副董林鴻明是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。

林鴻明被控找宏國副總、中聯信託董事林南聰，委託白天鵝建設出面向中聯信託標下金尚昌不良債權，規避關係人交易；白天鵝以12億買下淡水鎮水仙段大批土地、建造執照、興建權利。

同時間林鴻明涉嫌出資100萬元，找友人劉淑芳成立啟揚資產管理公司，白天鵝就以12億多元將不良債權轉賣啟揚；啟揚再找大隱建設合作開發水仙段興建「淡水藍海」豪宅，讓林鴻明獲利10億多元，掏空金尚昌。

台灣高等法院更二審認為林鴻明是具有社經地位的企業家，竟趁公司經營困難之際，精心謀劃、掩飾關係人交易，犧牲公司及全體股東最大利益牟取私利，導致公司、股東遭受重大損害，又未據實揭露，嚴重危害證券市場之穩定及投資人、公司利害關係人之權益。

更二審認為林男犯後飾詞卸責，態度不佳，致使公司受損程度、不法所得數額均鉅，各依使公司為不利益交易罪判刑3年及6年，並定應執行有期徒刑8年，上訴後，最高法院駁回確定。

台北101董事長林鴻明不利益交易罪8年3億500萬定讞啟動防逃機制