北市交通警察大隊統計，今年1至6月大安區交通事故行人涉入案件共計179件，其中65歲以上高齡者占26.25％，發生時段以「18時至20時」最多，「16時至18時」次之，「10時至12時」再次之，肇事原因主要為「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」、「未依規定行走行人設施」及其他違規。

為了提醒高齡長者清晨及黃昏外出時，如何保護自身安全，大安分局21日結合「財團法人台灣厝邊有愛關懷協會」舉辦宣導交通安全暨反詐騙課程，提醒高齡長者用路時，宜著顏色鮮明的衣物，確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，切勿有隨意穿越馬路等「意料外之行為」，以降低發生事故風險。

大安分局長范織坤表示，高齡長者用路時應隨時注意來車，遵守交通號誌及相關規則，駕駛也要遵守號誌及建立行人專屬路權正確觀念，並謹記「不超速、不逼車、不無照」三不政策，警方將配合交通部「第三季，安全駕駛」專案，持續針對危險駕駛及無照駕駛等違規加強執法。